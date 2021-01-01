محافظ سلطة النقد يزور جامعة الخليل ويلتقي بهيئتها التدريسية وطلبة كلية التمويل والإدارة

الخليل /سما/

زار محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، جامعة الخليل والتقى بالقائم بأعمال رئيس الجامعة د. نبيل الحساسنة والنواب الأكاديميين في الجامعة، بحضور المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار النقدي في سلطة النقد السيد محمد عطا الله.

وعبر المحافظ عن سعادته بهذه الزيارة، مشيرًا إلى أن جامعة الخليل من المؤسسات الرائدة في برامجها التعليمية التي ترفد السوق بالكفاءات سيما المصرفية، مؤكداً على استعداد سلطة النقد لتطوير التعاون المشترك وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجال البحث العلمي والتدريب وتنظيم محاضرات توعوية لطلبة الجامعة في المواضيع المصرفية والاقتصادية وتزويد الجامعة بإصدارات سلطة النقد، خاصة فيما يتعلق بموضوع التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية التي يجب تثقيف طلبة الجامعات بها لأهميتها.

من جانبه رحب القائم بأعمال رئيس جامعة الخليل الدكتور نبيل حساسنة بالسيد المحافظ والوفد المرافق له، مشيداً بسلطة النقد ودورها في تطوير القطاع المصرفي والحفاظ على استقراره المالي وتنميته، واضطلاعها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه كافة فئات المجتمع وفي مقدمتهم طلاب الجامعات.

وأكد د. حساسنة على أهمية تطوير العلاقة ما بين الجامعة وسلطة النقد فيما يخدم طلبة الجامعة والأكاديميين، مشيراً إلى تطلع إدارة الجامعة إلى تأسيس مركز تدريب مصرفي وبنك افتراضي بهدف إحداث تأثير حقيقي على فهم الطلبة بالمواضيع المصرفية والاقتصادية خاصة الخريجين قبل توجههم لسوق العمل.

كما التقى السيد المحافظ خلال زيارته بطلبة كلية التمويل والإدارة في الجامعة، وقدم لهم محاضرة عرّف من خلالها عن سلطة النقد وآلية عملها، والجهات الخاضعة لرقابتها، ودورها في تطوير القطاع المصرفي والتنمية الاقتصادية.

وتطرق السيد المحافظ خلال المحاضرة إلى استراتيجية التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية التي تعمل سلطة النقد على تطبيقها وتطويرها، وإلى ضرورة تعزيز المعرفة لدى طلبة الجامعات بموضوع التحول الرقمي، وأهمية تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني لدى كافة فئات المجتمع، مشيراً إلى أثر ذلك في تسهيل إجراء المعاملات المالية للمواطنين وإحداث تنمية اقتصادية.