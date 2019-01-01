غوتيريش: تجاوز وفيات كورونا 5 ملايين "عارٌ عالمي"

نيويورك /سما/

اعتبر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن تجاوز وفيات كورونا خمسة ملايين "عارا عالميا" في ظل تطعيم 5 بالمئة؜ فقط من الأفارقة باللقاح المضاد للفيروس.

جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، الإثنين، ووصل "الأناضول" نسخة منه.

وبلغ عدد وفيات كورونا حول العالم، حتى صباح الإثنين، 5 ملايين و16 ألفا و880، وفق معطيات موقع "ورلدوميتر"، المعني برصد ضحايا الجائحة.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى رقم للوفيات بلغ 766 ألفا و299 حالة.

وقال غوتيريش معلقا على ذلك: "هذه ليست مجرد أرقام، هؤلاء آباء وأمهات، أخوة واخوات، بنات وأبناء، عائلات وأصدقاء وزملاء اختفوا بسبب فيروس لا يرحم ولا يعرف الحدود".

وأضاف: "يذكرنا هذا المَعلم المدمر (رقم خمسة ملايين) أننا نخسر الكثير من الضحايا عبر العالم، بينما تطرح الدول الغنية جرعات ثالثة لمواطنيها من اللقاح، تم فقط تطعيم حوالي 5 بالمئة من الناس في إفريقيا.. هذا عار عالمي".

وتابع: "5 ملايين وفاة يجب أن تكون بمثابة تحذير واضح: لا يمكننا أن نتخلى عن حذرنا؛ حيث تستمر التهديدات الخطيرة الأخرى في السماح لـلفيروس بالازدهار - مثل المعلومات الخاطئة، وتخزين اللقاحات، والتطعيم على أساس قومي، والافتقار إلى التضامن العالمي".

وحث غوتيريش "قادة العالم على تقديم الدعم الكامل لاستراتيجية التطعيم العالمية التي أطلقها مع منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي".

وأردف: "نحن بحاجة إلى الحصول على لقاحات في أذرع 40 بالمئة من الناس في جميع البلدان بحلول نهاية هذا العام، و 70 بالمئة بحلول منتصف عام 2022".

وأكد أن "أفضل طريقة لتكريم هؤلاء الخمسة ملايين شخص الذين فقدناهم دعم الفرق الصحية التي تحارب الفيروس، هو جعل المساواة في اللقاحات حقيقة واقعة من خلال تسريع جهودنا وضمان أقصى قدر من اليقظة لهزيمة الفيروس".

وانتشر فيروس كورونا منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية نهاية عام 2019، في أكثر من 200 دولة متسببا بوفاة أكثر من 5 ملايين شخص حول العالم، وإصابة 247 مليونا و547 ألفا و87، فيما بلغ عدد المتعافين منه 224 مليونا و196 ألفا و4.