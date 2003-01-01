شرطة الاحتلال تُعدّل توقيت اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

القدس المحتلة /سما/

عدّلت الشرطة الإسرائيلية، الإثنين، توقيت اقتحام المستوطنين الإسرائيليين، للمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن الشرطة الإسرائيلية "قلصت فترة الاقتحامات في الفترة الصباحية، لمدة نصف ساعة، وزادت أيضا، فترة الاقتحامات في الفترة المسائية (بعد صلاة الظهر) مدة نصف ساعة".

وتابع المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة الأناضول: "نحن نرفض الاقتحامات الإسرائيلية الأحادية للمسجد الأقصى، من أساسها".

وحسب النظام الجديد، ستكون مدة الاقتحام خلال الفترة الصباحية، ساعتين بدلا من ساعتين ونصف؛ وستكون في الفترة المسائية ساعتين ونصف، بدلا من ساعتين.

ويتزامن تعديل توقيت الاقتحامات، مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد طبقت الإجراء ذاته العام الماضي، مع بدء التوقيت الشتوي.

وتتم الاقتحامات على فترتين: صباحية، وبعد صلاة الظهر، عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وبدأت الشرطة الإسرائيلية بالسماح للاقتحامات في العام 2003 رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

ولم تعلق الشرطة الإسرائيلية على تعديل توقيت الاقتحام.