  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بينت يطالب أستراليا بتصنيف حزب الله كمنظمة "إرهابية"

الإثنين 01 نوفمبر 2021 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينت يطالب أستراليا بتصنيف حزب الله كمنظمة "إرهابية"



القدس المحتلة /سما/

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت برئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون خلال مؤتمر غلاسكو للمناخ.
 
وبحسب صحيفة "معاريف" ناقش الاثنان التهديد الإيراني، ودعا بينت رئيس الوزراء الأسترالي إلى التصرف بإدانة إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقبل، والمتوقع عقده في وقت لاحق من الشهر الجاري.
 
وقالت الصحيفة إن بينت طلب من أستراليا تعريف حزب الله بجميع أفرعه كمنظمة إرهابية رسميًا، وهو أمر مطروح حاليًا على جدول الأعمال في أستراليا.
 
وأوضحت أن بينت في نهاية الاجتماع دعا موريسون وزوجته في زيارة رسمية لإسرائيل.

#الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينت #حزب الله #سكوت موريسون #استراليا

الأكثر قراءة اليوم

الشاباك :اعتقال فلسطيني من خانيونس دخل إسرائيل العام الماضي وهذه التهم الموجهة اليه ..

هآرتس: "إسرائيل" وقعت على شهادة زوالها

حزب الله يكشف سبب الأزمة بين لبنان والسعودية

لاول مرة ..غانتس يوصى بادخال 3000 عامل هايتك فلسطيني لاسرائيل

صور قرداحي تملأ شوارع صنعاء.. وإطلاق اسمه على "شارع الرياض"

حكومة بينيت – لابيد تواجه أخطر أيامها

يسقط جورج قرداحي .. محمد الوحيدي

الأخبار الرئيسية

بايدن

200 عضو من الكونغرس لبايدن: نعارض فتح قنصلية أميركية في القدس ويصفوها بـ"خاطئة ومخزية"

الجهاد تتوعد اسرائيل: المقاومة لن تتهاون ومستعدون للذهاب لحرب مفتوحة حال استشهاد أي أسير

اشتيه

اشتيه: إسرائيل تستنزف مقدرات البحر الميت وتهدد بجفافه.. غزة ستصبح غير قابلة للحياة

حماس: الأمور تتدحرج نحو الكثير من التصعيد مع الاحتلال.. وهذا ما أبلغناه للوسطاء بشأن الأسرى

الرئيس يصل إلى إيطاليا في زيارة رسمية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية