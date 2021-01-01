بينيت يبحث مع ماكرون تطورات البرنامج النووي الإيراني

القدس المحتلة /سما/

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلي، نفتالي بينيت، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لأوّل مرة، اليوم الاثنين، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 26"، حيث بحثا برنامج إيران النووي.



وناقش الزعيمان التحديات على الساحتين الدولية والاقليمية، وفي مقدمتها "التقدم الإيراني السريع في مجال تخصيب اليورانيوم"، بحسب بيان صادر على رئاسة الحكومة الإسرائيلية.



وقال بينيت إنّه يرى "أهمية خاصة في الجالية اليهودية الفرنسية الكبيرة التي تعيش في إسرائيل"، مشيراً إلى أنّها "تشكّل جسراً بين البلدين".



وانطلقت قمة المناخ المعروفة أيضًا بالمؤتمر السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي -في مدينة غلاسكو الأسكتلندية.



وتشارك وفود تمثل نحو 200 دولة في القمة، لبحث سبل التقليل من الانبعاثات بحلول عام 2030 والمساعدة في تحسين الحياة في كوكبنا.



وفي ظل ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب انبعاثات الوقود الأحفوري التي يسببها الإنسان، يحذر العلماء من أن إجراءً عاجلا مطلوب من أجل تفادي كارثة مناخية.