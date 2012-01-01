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الأسير شادي أبو عكر ينتصر على السجان ويعلّق إضرابه عن الطعام

الإثنين 01 نوفمبر 2021 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير شادي أبو عكر ينتصر على السجان ويعلّق إضرابه عن الطعام



رام الله /سما/

علّق الأسير شادي ابو عكر، اليوم الاثنين، إضرابه المفتوح عن الطعام بعد 69 يومًا مقابل أن يتم تثبيت اعتقاله الإداري لـ6 شهور بحسب مركز حنظلة المختص بشؤون الأسرى والمحررين.

يذكر أن الأسير شادي أبو عكر (37 عامًا) من مخيم عايدة، وهو أسير سابق، أعاد الاحتلال اعتقاله في شهر أكتوبر 2020، وهو متزوج وأب لطفلين.

وأمضى أبو عكر سابقًا عشر سنوات بشكل متواصل في سجون الاحتلال، وأفرج عنه عام 2012، ولاحقًا أعاد الاحتلال اعتقاله ثلاث مرات إداريّا.

ويواصل 6 أسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ 110 أيام.

والأسرى المضربون بالإضافة إلى الفسفوس: هم: مقداد القواسمة منذ (103 يوم)، وعلاء الأعرج منذ (85 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (76 يوما)، وعياد الهريمي منذ (40 يوما)، ولؤي الأشقر المضرب منذ (22 يوما).

ويخوض الأسير راتب حريبات إضرابا عن الطعام منذ (24 يوما)، تضامنا مع الأسرى الستة.

#الأسير شادي ابو عكر #الاسرى المضربين عن الطعام #السجون الاسرائيلية #الاعتقال الاداري

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