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غرفة مشتركة تتابع أوضاع الأسرى

الجهاد تتوعد اسرائيل: المقاومة لن تتهاون ومستعدون للذهاب لحرب مفتوحة حال استشهاد أي أسير

الإثنين 01 نوفمبر 2021 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد تتوعد اسرائيل: المقاومة لن تتهاون ومستعدون للذهاب لحرب مفتوحة حال استشهاد أي أسير



غزة /سما/

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد شلَّح، إن ارتقاء أي شهيد من الأسرى المضربين عن الطعام سيفاقم الأوضاع، مؤكدا أن المعركة مع الاحتلال ما زالت مفتوحة.

وأكد شلح في تصريحات له، أن "المقاومة ستحرق الأخضر واليابس تحت أقدام الاحتلال في حال استشهاد أي أسير في السجون الإسرائيلية، ووحدة القرار باتت بألف خير والجهاد الاسلامي أخذت على عاتقها هذه المعركة بعد انتصارها". 

وشدد القيادي في حركة الجهاد، على أن "المقاومة ستدافع عن الأسرى بكل الوسائل المتاحة والخيارات مفتوحة أمامنا، والمقاومة لن تتهاون ونحن مستعدون للذهاب إلى حرب مفتوحة في حال استشهاد أحدهم".

وأكد أن المقاومة ستتدخل لحماية الأسرى والاحتلال يعلم أن المقاومة لن تتركهم لإجرامه والمعركة لا تزال مفتوحة مع الاحتلال، موضحا أن الأسرى سيجدون أن كل الفصائل والشعب الفلسطيني معهم كتفا إلى كتف.

وأكد شلَّح على أن هناك غرفة مشتركة تتابع أوضاع الأسرى ولن نقف مكتوفي الأيدي حتى يسقطوا شهداء

ودعا القيادي شلَّح إلى اشتعال الضفة دفاعاً عن الأسرى الذين نعتبرهم نصفنا الآخر وشهداءنا الاحياء

#الجهاد الاسلامي #الاسرى الفلسطينيين #المقاومة الفلسطينية #قطاع غزة #اسرائيل #السجون الاسرائيلية

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