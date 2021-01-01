نقابة أصحاب المحروقات ترحب بقرار الحكومة عدم رفع أسعار المحروقات

رام الله /سما/

رحب أصحاب شركات المحروقات بقرار الحكومة عدم رفع أسعارها في فلسطين رغم ارتفاععا عالميا قرابة 5%، في حين بقيت الأسعار على ما هي عليه في فلسطين لدعم صمود المواطنين.

وقال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات سهيل جابر، في حديث لـ"وفا"، إن قرار عدم رفع اسعار المحروقات قرار موفق، وكان الجميع ينتظر هذا القرار منذ زمن، من أجل وضع حد لعمليات التهريب والغش، ومن أجل مساعدة المواطنين ودعمهم اقتصاديا.

ووجه التحية لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، وللحكومة على هذا القرار الذي سيستفيد منه معظم أبناء الشعب الفلسطيني، خصوصا في ظل الارتفاع العالمي اللافت والمقدر بـ5% خلال الشهر الجاري، في حين بقيت أسعار المحروقات في فلسطين كما هي.

وأوضح أن عدم رفع الأسعار من قبل الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية سيسهم في دعم المواطن في ظل حالة الغلاء العالمية، وهذا تعبير عن السياسة الحكيمة للقيادة الفلسطينية بالوقوف إلى جانب المواطنين ودعم صمودهم.

وأوضح أن الدعم الحكومي لقطاع المحروقات كان في السابق لحماية القطاع من التهريب، وأن الدعم يشمل قرابة 80 مليون لتر من الديزل شهريا، وكذلك يشمل نصف هذه الكمية من استهلاك المواطنين من البنزين.