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فتوح: اسرائيل اكدت للعالم انها لا تأبه لحقوق الانسان

الإثنين 01 نوفمبر 2021 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح: اسرائيل اكدت للعالم انها لا تأبه لحقوق الانسان



رام الله /سما/

علق المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح،  على اقدام جلعاد اردان سفير اسرائيل في الامم المتحدة على تمزيق  تقرير  مجلس حقوق الانسان والذي يدين حكومته في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، بانه يعكس حقيقة اسرائيل وسياساتها الاضطهادية التي لا تعترف بحقوق الانسان، ويثبت نظامها العنصري الذي لا يرى حقوقا الا لليهود. 

واضاف فتوح في تصريح له اليوم :" أن هذا الفعل اثبت للعالم اجمع عدم احترامها لحقوق الانسان، وبين سلوك دولة الاحتلال في تعاملها مع المؤسسات الدولية، ومدى استخفافها بكافة المعايير والشرائع الدولية والحقوقية والاممية."

وطالب فتوح المجتمع الدولي بضرورة ترجمة مواقفه الى إجراءات عقابية بمحاسبة دولة الاحتلال ومساءلتها على انتهاكاتها المتصاعدة، مضيفا "لقد آن الآوان للجم الانتهاكات الاسرائيلية واتخاذ جملة من الخطوات الاستباقية لمواجهة الوقائع الخطيرة على الأرض، ومنع إسرائيل من استكمال مخططاتها التوسعية والعنصرية التي تهدف الى ضم أراضي الضفة الغربية وتصفية القضية الفلسطينية. كما حان الوقت للدفاع عن قضيتنا العادلة وتوفير الحماية العاجلة لشعبنا من الاعتداءات الاسرائيلية الممنهجة على حقوقه السياسية والقانونية والمالية من خلال زيادة الدعم والزام اسرائيل بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

#روحي فتوح #حركة فتح

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