هنية يبعث برسالة الى الرئيس الجزائري.. وهذا ما جاء فيها

غزة /سما/

أبرق رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، للرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، مهنئاً بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي.

وأشار هنية في رسالته إلى افتخار الشعب الفلسطيني بثورة التحرير الجزائرية، قائلاً: "هذه الذكرى العظيمة التي يحتفل بها الشعب الجزائري الشقيق، فخراً واعتزازاً بالشهداء الأبطال الذين ضحّوا بدمائهم وأرواحهم في سبيل تحرير بلادهم من المستعمر البغيض وتحقيق الاستقلال".

كما أشار إلى أن الشعب الفلسطيني يستحضر باعتزاز تضحيات رجال الثورة الأبطال وشهدائها الأبرار، ويقتبس من بطولاتهم معاني المقاومة والتضحية والصمود.

وأكد هنية أن"الشعب الفلسطيني اليوم يستلهم من هذه الثورة التحريرية المباركة معالم الطريق في مشروع نضاله نحو تحرير الأرض والمسرى والأسرى، وتحقيق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وفي ختام رسالته عبر هنية عن اعتزاز الحركة وتقديرها لدور الجزائر التاريخي والمشرف في الدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية ورفضها التطبيع مع الاحتلال.