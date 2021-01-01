نقابة الصحفيين تستنكر اعتقال الصحفي علاء المشهراوي وتطالب بالإفراج عنه

غزة /سما/

استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اعتقال الاجهزة الامنية في غزة للصحفي علاء المشهراوي بالقرب من منزله ، وتطالب حركة حماس باطلاق سراحه .

وفي افادة من شقيق الصحفي المشهراوي لنقابة الصحفيين فقد اقدم عناصر من الأمن الداخلي على اعتقال الزميل الصحفي المشهراوي بالقرب من مفترق السرايا ، التي قامت أيضا باحتجاز سيارته ، وفي ساعات المساء وصل عناصر أخرىن إلى منزله بعضهم كان ملثم وقاموا بتفتيش المنزل ومصادرة جهاز لاب ثوب وعدد من أجهزة الجوال الخاصة بالعائلة.

إذ تندد نقابة الصحفيين الفلسطينيين بعملية الاعتقال وطريقتها ، وما حملته من إثارة للخوف والرعب بين أفراد العائلة فإنها تطالب حركة حماس بالسماح للمنظمات الحقوقية ونقابة الصحفيين الفلسطينيين بزيارة الزميل المشهراوي ومعرفة أسباب اعتقاله، مؤكدة أن طريقة اعتقال الزميل المشهراوي مرفوضة وغير مقبولة وتحمل إساءة واضحة للصحفيين والعمل الصحفي، وتعتبر انتهاك واضح للقانون الأساسي الفلسطيني ، والقوانين الفلسطينية التي تحدد قواعد الضبط الشرطي ، مطالبة المنظمات الحقوقية والصحفية إلى إستنكار اجراءات حركة حماس والضغط عليها من أجل الإفراج عن الزميل المشهراوي .