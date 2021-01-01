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"المرور": وفاة طفلين بحادثي دهس منفصلين شمالي القطاع

الإثنين 01 نوفمبر 2021 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المرور": وفاة طفلين بحادثي دهس منفصلين شمالي القطاع



غزة /سما/

أعلنت إدارة شرطة المرور والنجدة، مساء الإثنين، وفاة طفلين في حادثي دهس منفصلين ببلدة جباليا شمالي القطاع.

وقالت "المرور" إن الطفل (محمد جمال النجار -4 سنوات) توفي على الفور جراء صدمه من قبل شاحنة باطون قرب بنك فلسطين في بلدة جباليا.

وفي حادث آخر، أعلنت شرطة المرور وفاة الطفل (أسامة ياسين سليمان - عامان ونصف) إثر دهسه من قبل مركبة من نوع "جيب - نيسان" قرب منطقة "أبو شباك".

وأوضحت أنه تم توقيف السائقين المتسببين في الحادثين، وهما (م، ن) و(ب، خ) وحجز المركبتين حسب الأصول، في حين يجري استكمال الإجراءات القانونية في القضيتين.

#شرطة المرور #غزة #وفاة طفل #حادث سير

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