وضعوا إساءات لقرداحي.. قراصنة يعطّلون موقع الوكالة اللبنانية للإعلام

بيروت /سما/

تعرّض موقع الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان للتهكير من قبل قراصنة يُعتقد أنّهم سعوديون عرضوا على صفحات الموقع كلمات مسيئة لوزير الإعلام جورج قرداحي.

وكتب القراصنة على صفحة موقع الوكالة الرئيسية تهديدات وإهانات لوزير الإعلام، واحتلت صوره مواقع الصور الإخبارية المرافقة للنصوص، مع الإشارة إلى أنّ الموقع هو خارج الخدمة حالياً.

وتعرّض موقع الوكالة الرسمية لأزمات تقنية خلال الأيام القليلة الماضية، ما حال دون انتشار الأخبار والبيانات الرسمية التي تنشرها الوكالة.

بالصورة: #قراصنة يشتمون #جورج #قرداحي عبر "الوكالة"



تعرّض موقع الوكالة الوطنية للقرصنة، وكتب القراصنة عبر الصفحة الرئيسية للوكالة، تهديدات وإهانات موّجهة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي. pic.twitter.com/SaqRsSFKNF — تجــديــد (@TajdeedLB) October 31, 2021

وتعرّض قرداحي، خلال الأيام الماضية، لانتقادات عربية بسبب تصريحاته، قبل توليه منصب وزير الإعلام في حكومة نجيب ميقاتي، حيث وصف الحرب بـ"العبثية".

ورداً على تصريحات قرداحي، سحبت السعودية والإمارات والبحرين والكويت سفرائها من لبنان، فيما استنكرت قطر مواقف الوزير، مطالبةً بتهدئة الأوضاع و"المسارعة إلى رأب الصدع بين الأشقاء".

واعتبر قرداحي أنّ استقالته من الحكومة غير واردة، مشدداً في الوقت نفسه على "حرص لبنان الشديد على أفضل العلاقات مع إخوانه الخليجيين والعرب".