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وزير الخارجية القطري في بيروت قريباً لبحث الأزمة اللبنانية الخليجية

الإثنين 01 نوفمبر 2021 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية القطري في بيروت قريباً لبحث الأزمة اللبنانية الخليجية



بيروت /سما/

أعلن مجلس الوزراء اللبناني أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يبحث مع أمير قطر ورئيس وزراء الكويت أزمة لبنان مع عدد من دول الخليج.

ولفت المجلس إلى أن أمير قطر يوفد وزير الخارجية إلى بيروت قريباً لبحث الأزمة اللبنانية الخليجية.

هذا وذكر مكتب ميقاتي، في بيان، أنه عقد لقاء اليوم الاثنين في مدينة غلاسكو الإسكتلندية على هامش مؤتمر الأم المتحدة الـ26 للأطراف في الاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ، بين ميقاتي والشيخ تميم حيث "جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأفاد البيان بأن أمير قطر أكد خلال اللقاء أنه "سيوفد وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى بيروت قريباً للبحث في السبل الكفيلة لدعم لبنان ولاستكمال البحث في الملفات المطروحة لا سيما معالجة الأزمة اللبنانية- الخليجية".

وأعرب رئيس الوزراء اللبناني، حسب البيان، عن شكره لأمير قطر "على موقفه الدائم الداعم للبنان.

كما دعا وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب السعودية إلى الحوار لحل الأزمة مع لبنان، مشدداً على أن المشاكل بين الدول الشقيقة لا يمكن حلها إلا بالحوار ولكن ليس بإرادة الفرض.

#مجلس الوزراء اللبناني #لبنان #نجيب ميقاتي #السعودية #دول الخليج

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