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الصحة: تسجيل 8 حالات وفاة و390 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة

الإثنين 01 نوفمبر 2021 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: تسجيل 8 حالات وفاة و390 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة



رام الله /سما/

 أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 7، الخليل 66، جنين 25، بيت لحم 12، رام الله والبيرة 24، طوباس 2، طولكرم 4، نايلس 7، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 1، سلفيت 0، قطاع غزة 241".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 20، الخليل 9 ، جنين 7،  بيت لحم 12، رام الله والبيرة 20، طوباس 4، طولكرم 5، نايلس 27، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 7، سلفيت 0، قطاع غزة 456".

وسجلت 6 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة من أريحا والأغوار، حالة من طولكرم.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 95 مريضاً، بينهم 11 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.
 

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #اصابات كورونا #المحافظات الفلسطينية #قطاع غزة #الضفة الغربية

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