انتخاب الإغاثة الزراعية رئيسًا للشبكة العربية للسيادة على الغذاء

رام الله /سما/

انتخب المشاركون في اجتماعات الهيئة العامة للشبكة العربية للسيادة على الغذاء، جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) رئيسا للشبكة خلال الدورة الحالية.

جاء ذلك بعد اجتماع للهيئة العامة للشبكة ومناقشة التقريرين المالي والإداري للأعوام ( 2018- 2021 ) والمصادقة عليهما.

وانتخبت الهيئة العامة أعضاء الهيئة التنفيذية للدورة الجديدة (2021 – 2023)، وفاز كل من منجد أبو جيش من فلسطين، وحيدر دقماق من لبنان، ورزان زعيتر من الأردن، وهنادة السادات من سوريا، وعباس راهي من العراق، وليث بن بشر من تونس، وعبد الله البليهي من المغرب، وعبلة أحمد من السودان، وسيد أحمد عبيد من موريتانيا.

وتتطلع الشبكة في دورتها الجديدة إلى توسيع إطار عملها وتعزيزه من خلال استيعاب طاقات جديدة وإتاحة المجال أمام العاملين الفاعلين في إطار السيادة على الغذاء للانضمام إلى الشبكة، ضمن استراتيجية عمل متكاملة، وصولاً لتمثيل حقيقي لكل المنظمات الساعية إلى تثبيت مبدأ السيادة على الغذاء في العالم العربي.

وتم تأسيس الشبكة العربية للسيادة على الغذاء عام 2012 في العاصمة اللبنانية بيروت، كهيئة تنسيقية مدنية مستقلة تنطلق من مبدأ السيادة على الغذاء وتعزيز استراتيجيات الصمود ومواجهة الأسباب الكامنة أمام حالات الانكشاف الاجتماعي والاقتصادي والزراعي والبيئي التي تواجه المجتمعات العربية.

وتضم الشبكة في عضويتها ما يزيد عن 40 منظمة غير حكومية واتحادات مزارعين وصيادين ورعاة وعمال ونساء وشباب بالإضافة إلى جمعيات المستهلكين من ثلاث عشرة دولة عربية.

ومن أهداف الشبكة، العمل على تعزيز مفاهيم وممارسات واستراتيجيات السيادة على الغذاء والمصادر الطبيعية في البلدان العربية، والسعي لتنمية القدرات المؤسسية والمجتمعية وتعزيز دور وفعالية منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الزراعة والأمن الغذائي، واحتضان وتشجيع وتحفيز المبادرات والأنشطة الابتكارية والإبداعية والحملات في مجالات الأمن الغذائي والسيادة على الغذاء على المستويين المجتمعي والمؤسسي، تعزيز سبل التعاون والتنسيق والتشبيك العربي والإقليمي والعالمي وتبادل الخبرات بما يخدم رؤية واستراتيجية الشبكة، بالإضافة إلى التأثير في السياسات والقوانين الحكومية وغير الحكومية المحلية والإقليمية والعالمية لتحقيق السيادة على الغذاء والموارد الطبيعية.