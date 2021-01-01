الاحتلال يصادق على بناء 1303 وحدة سكنية للفلسطينيين في مناطق (ج)

القدس المحتلة /سما/

صادق ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية لسلطات الاحتلال، اليوم الإثنين، على خطة بناء 1303 وحدات سكنية لصالح الفلسطينيين في قرى بالمناطق المصنفة (ج).

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن هذه الخطة تعتبر واسعة النطاق وهي الأولى منذ سنوات طويلة.

فيما أشارت صحيفة هآرتس الاسرائيلية الى أنه تمت الموافقة النهائية على خطة واحدة فقط لبناء 170 شقة وقد تستغرق عملية الموافقة على بقية المخططات البالغة 1303 سنوات.

فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها المجلس منذ عقد من الزمن للمصادقة على مثل هذه الخطط.

وأشارت إلى أن هذه الخطة قابلها مصادقة المجلس الأسبوع الماضي على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة.