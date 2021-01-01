أبو عمرو يؤكد أهمية الدور الأوروبي بدعم عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

رام الله /سما/

التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، اليوم الاثنين، ممثل جمهورية إيرلندا لدى دولة فلسطين دون سكستون.

وأطلع أبو عمرو، سكستون على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق باعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على المسجد الأقصى ومحيطه، واستمرار الحكومة الاسرائيلية في البناء الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وشدد على أهمية الدور الأوروبي بدعم عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وثمن أبو عمرو الدعم الإيرلندي لدولة فلسطين ولحقوق شعبنا المشروعة في المحافل الدولية، معربا عن تطلعه إلى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.