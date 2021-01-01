  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو عمرو يؤكد أهمية الدور الأوروبي بدعم عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

الإثنين 01 نوفمبر 2021 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عمرو يؤكد أهمية الدور الأوروبي بدعم عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة



رام الله /سما/

 التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، اليوم الاثنين، ممثل جمهورية إيرلندا لدى دولة فلسطين دون سكستون.

وأطلع أبو عمرو، سكستون على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق باعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على المسجد الأقصى ومحيطه، واستمرار الحكومة الاسرائيلية في البناء الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وشدد على أهمية الدور الأوروبي بدعم عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وثمن أبو عمرو الدعم الإيرلندي لدولة فلسطين ولحقوق شعبنا المشروعة في المحافل الدولية، معربا عن تطلعه إلى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

#منظمة التحرير #زياد أبو عمرو #جمهورية إيرلندا

الأكثر قراءة اليوم

الشاباك :اعتقال فلسطيني من خانيونس دخل إسرائيل العام الماضي وهذه التهم الموجهة اليه ..

حزب الله يكشف سبب الأزمة بين لبنان والسعودية

لاول مرة ..غانتس يوصى بادخال 3000 عامل هايتك فلسطيني لاسرائيل

بفعل قرار لترامب.. شركة أمريكية تعرض على زبائنها صورا عالية الجودة لمواقع إسرائيلية حساسة

صور قرداحي تملأ شوارع صنعاء.. وإطلاق اسمه على "شارع الرياض"

حكومة بينيت – لابيد تواجه أخطر أيامها

يسقط جورج قرداحي .. محمد الوحيدي

الأخبار الرئيسية

الصحة: تسجيل 8 حالات وفاة و390 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة

صاروخ

أحد أسلحة "يوم القيامة": الكشف عن صاروخ إسرائيلي تم إخفائه منذ عشرات السنين

منصور عباس: لا علاقة لنا بحركة حماس.. ونتنياهو من يحول الأموال وحقائب الدولار لها

كيف علقت الرئاسة الفلسطينية على رفض بينت اقامة دولة فلسطينية؟

جج

صحيفة تكشف كواليس لقاء وفد الجهاد مع رئيس المخابرات المصرية: خطة شاملة لتشغيل معبر رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية