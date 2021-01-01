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العليا تصادق على مصادرة 4 دونمات ونصف في حي الشيخ جراح

الإثنين 01 نوفمبر 2021 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
العليا تصادق على مصادرة 4 دونمات ونصف في حي الشيخ جراح



القدس المحتلة /سما/

بعد 15 عاما خاصتها 4 عائلات فلسطينية من مدينة القدس لحماية أرضها الواقعة عند المدخل الشرقي لحي الشيخ جراح من مخططات بلدية الاحتلال، صادقت المحكمة الإسرائيلية العليا على مصادرتها بحجة "المنفعة العامة لتحويلها الى حديقة".

وتعود ملكية الأرض البالغة مساحتها أكثر من 4 دونمات ونصف، لعائلات: عبيدات، عودة، منصور، وجار الله.

وأوضح زكريا عودة – أحد أصحاب الأرض-، أن المحكمة العليا صادقت على قرار المحكمة المركزية الذي صدر بمصادرة الأرض، وعليه رفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمته العائلات.

وأضاف عودة أن الأرض تستخدم اليوم كموقف للحافلات والمركبات، ومغسلة.

ولفت عودة أن القرار بناء على طلب شركة "ماهي للفنادق في الشرق الأوسط" والتي تنوي هذه الشركة على اقامة فندق في قطعة الأرض الملاصقة، حيث سيتم زيادة في نسبة البناء من جهة وتحويل قطعة الأرض لحديقة عامة.

وقال عودة أن قطعة الأرض محاذية لكرم الجاعوني في حي الشيخ جراح، والذي يتهدد عدة منازل فيه لخطر التهجير والإخلاء، وبالتالي فإن قرار المصادرة هو جزء من مسلسل مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها في القدس.

وأكد عودة باسمه وباسم كافة العائلات بإن تعويض الذي جاء بقرار المحكمة مرفوض بشكل تام، لان هذا احتلال غير شرعي ووجوده وسياساته غير شرعية.

كما أمرت المحكمة العائلات دفع "18 ألف شيكل" مصاريف قانونية للمحكمة.

#القدس المحتلة #حي الشيخ جراح #العائلات الفلسطينية #المحكمة الإسرائيلية العليا

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