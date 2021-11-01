الهيئة الشعبية العالمية تُشيد بدعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

رام الله /سما/

تقدم رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم فلسطين الدكتور عصام يوسف، بالتهنئة للجزائر قيادةً وحكومةً وشعباً، بمناسبة حلول الذكرى الـ67 للثورة الجزائرية المجيدة.

وأعرب يوسف في تصريح صحفي اليوم الاثنين 1-11-2021 عن أصدق مشاعره وأمنياته بأن يعيد الله المناسبة على الشعب الجزائري الشقيق بالمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء.

وأشاد يوسف بالعلاقة المتميزة بين الشعبين الشقيقين على مدى عقود طويلة، مشيراً إلى وحدة التاريخ النضالي ضد الاستعمار التي أكد بأنها تمثل قاسماً مشتركاً يوحّد مشاعر ورؤية الشعبين تجاه جرائم الاحتلال وأهمية التكاتف والترابط الملحمي في سبيل الخلاص منه.

وعبّر يوسف عن فخره بمواقف الجزائر قيادة وشعباً المشرّفة تجاه الأمة وقضاياها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ولرقي العلاقة الجزائرية الفلسطينية.

وأكد تواصل الدعم الرسمي والشعبي الجزائري للشعب الفلسطيني الذي يكافح لنيل حقوقه المشروعة، وتحقيق استقلاله، وبناء دولته المستقلة على ترابه الوطني.

كما عبّر عن ثقته باستمرار الجزائر في دورها الهام والمحوري في تقديم الدعم والمناصرة في مختلف المحافل، وفي كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استرداد أرضه ومقدساته.