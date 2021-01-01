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اسرائيل: لجنة التحقيق في فرار الأسرى الستة من جلبوع تباشر عملها بجمع الأدلة

الإثنين 01 نوفمبر 2021 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: لجنة التحقيق في فرار الأسرى الستة من جلبوع تباشر عملها بجمع الأدلة



القدس المحتلة /سما/

بدأت لجنة التحقيق الحكومية في حادثة فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع بجمع المواد اللازمة لعملها.
 
وبحسب صحيفة "معاريف"، في هذا الصدد اتصلت اللجنة بالشرطة الإسرائيلية للحصول على المواد التي تم جمعها في التحقيقات التي أجرتها (بموافقة النائب العام).
 
وذكرت أن اللجنة تواصلت مع إدارة السجون للحصول على المواد ذات الصلة بفرار الأسرى.
 
وأوضحت الصحيفة أن اللجنة تعتزم الاتصال بالهيئات الأخرى للحصول على المواد المطلوبة.

وكان ستة أسرى فلسطينيين فروا من سجن جلبوع مطلع سبتمبر الماضي عبر نفق حفروه أسفله، لكن الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع الجيش والشاباك أعادت اعتقالهم خلال أسبوعين من أعمال البحث والتمشيط والمطاردة.

#الهروب من سجن جلبوع #نفق الحرية #سجن جلبوع #الاسرى الستة

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