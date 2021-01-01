تجار وموردو السلع الغذائية الأساسية: لا ارتفاع على الأسعار حتى نهاية العام الجاري

رام الله /سما/

أعلن تجار وموردو السلع الغذائية الأساسية، اليوم الاثنين، المحافظة على السعر الحالي لأسعار السلع الأساسية، وعدم رفعها حتى نهاية العام الجاري؛ "بالرغم من الارتفاع العالمي لأسعار السلع".

وأوضحوا في بيان صحفي أن ارتفاع الأسعار عالميًا جاء نتيجة تداعيات الجائحة الصحية التي عطلت حركة الإنتاج في مختلف بلدان العالم خلال العام المنصرم.

وأكدوا خلال لقائهم مع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي في مقر الوزارة بمدينة رام الله، أن المخزون التمويني في فلسطين، يلبي احتياج المواطنين، مع الالتزام ببيع هذا المخزون وفق السعر القديم.

وشددوا على ضرورة "الأخذ بعين الاعتبار أهمية تضافر الجهود من قبل كافة الأطراف لمواجهة تداعيات الجائحة الصحية على أسعار السلع".

ونوه المجتمعون إلى وقوفهم بجانب الحكومة في مواجهة الأزمة الراهنة، والتزامهم بعدم رفع الأسعار في الوقت الذي تتوفر فيه كمية من المخزون التمويني للسلع الأساسية.

ودعوا المواطنين إلى عدم التزاحم على شراء السلع الأساسية، وعدم الانجرار وراء الشائعات عن قرب موجة من الغلاء.

وجددوا التأكيد على عدم وجود احتكار، واستمرار عمليات توريد السلع من مختلف بلدان العالم، آخذين بعين الاعتبار التأخر في عملية النقل والشحن في ظل زيادة الطلب العالمي على السلع.