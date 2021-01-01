داخلية غزة تنشر كشف "جوازات مصرية" للسفر عبر معبر رفح

غزة /سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن كشف "جوازات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري.

وأشارت الهيئة الى أن السفر غداً الثلاثاء (2 نوفمبر) سيكون للأسماء حتى الرقم (50) من الكشف، والذين عليهم إجراء فحص كورونا الآن وحتى الساعة 6 مساء في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات، والتواجد الساعة 6 صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

وأوضحت أن باقي الأسماء في الكشف، عليهم التوجه لإجراء فحص كورونا غداً الثلاثاء بدءاً من الساعة 9 صباحاً، وانتظار إعلان جديد بخصوص سفرهم.

كشف الجوازات المصرية