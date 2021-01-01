الشؤون المدنية تشارك في تدريباً متخصصاً أقامته النيابة العامة في رام الله

رام الله /سما/

عقدت النيابة العامة اليوم الاثنين لقاءا تدريبيا حضره عدد من مدراء الاعلام والعلاقات العامة في الوزارات والهيئات الحكومية ، بهدف التعرف عن كثب بطبيعة الدور الهام الذي تقوم به النيابة العامة ، والتي قدمها رئيس نيابة جرائم الفساد الأستاذ مصطفى فرحان ورئيس نيابة التعاون القضائي الدولي الأستاذ جميل سجدية.

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وتأتي هذه الورشة التدريبية والتي مثل الهيئة بها المتحدث الرسمي عماد قراقرة وموظفة الاعلام رزان عليان ، ‎ لتعزيز التشبيك والعلاقة بين النيابة العامة وكافة ممثلي المؤسسات الرسمية من خلال وحدات الاعلام والعلاقات العامة و الاستراتيجية الاعلامية للنيابه العامة و مدى تداخل المحتوى مع المؤسسات الرسمية.