الشؤون المدنية تشارك في تدريباً متخصصاً أقامته النيابة العامة في رام الله

رام الله /سما/
عقدت النيابة العامة اليوم الاثنين لقاءا تدريبيا حضره عدد من مدراء الاعلام والعلاقات العامة في الوزارات والهيئات الحكومية ، بهدف التعرف عن كثب بطبيعة الدور الهام الذي تقوم به النيابة العامة ، والتي قدمها رئيس نيابة جرائم الفساد الأستاذ مصطفى فرحان ورئيس نيابة التعاون القضائي الدولي الأستاذ جميل سجدية.
وتأتي هذه الورشة التدريبية والتي مثل الهيئة بها المتحدث الرسمي عماد قراقرة وموظفة الاعلام رزان عليان ، لتعزيز التشبيك والعلاقة بين النيابة العامة وكافة ممثلي المؤسسات الرسمية من خلال وحدات الاعلام والعلاقات العامة و الاستراتيجية الاعلامية للنيابه العامة و مدى تداخل المحتوى مع المؤسسات الرسمية.