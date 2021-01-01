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الشؤون المدنية تشارك في تدريباً متخصصاً أقامته النيابة العامة في رام الله

الإثنين 01 نوفمبر 2021 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشؤون المدنية تشارك في تدريباً متخصصاً أقامته النيابة العامة في رام الله



رام الله /سما/

عقدت النيابة العامة اليوم الاثنين لقاءا  تدريبيا حضره عدد من مدراء الاعلام والعلاقات العامة في الوزارات والهيئات الحكومية ، بهدف التعرف عن كثب بطبيعة الدور الهام الذي تقوم به النيابة العامة ، والتي قدمها رئيس نيابة جرائم الفساد الأستاذ مصطفى فرحان ورئيس نيابة التعاون القضائي الدولي الأستاذ جميل سجدية.
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وتأتي هذه الورشة التدريبية والتي مثل الهيئة بها المتحدث الرسمي  عماد قراقرة وموظفة الاعلام رزان عليان ، ‎ لتعزيز التشبيك والعلاقة بين النيابة العامة  وكافة ممثلي المؤسسات الرسمية من خلال وحدات الاعلام والعلاقات العامة و الاستراتيجية الاعلامية للنيابه العامة و مدى تداخل المحتوى مع المؤسسات الرسمية.

#النيابة العامة #الشؤون المدنية

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