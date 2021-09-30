هبة الكرامة تقلق اسرائيل: الشرطة عاجزة.. والمستوطنون باتوا يخشون ارتداء “الكيباه”

القدس المحتلة /سما/

قالت مصادر إعلام عبرية إن المستوطنين في مدينة الرملة بدأوا يشعرون بالخوف والرعب بسبب ازدياد استهداف الفلسطينيين لهم.

وأوضحت صحيفة معاريف العبرية أن المستوطنين في الرملة باتوا يعيشون حالة من الرعب بسبب استهدافهم من بالزجاجات الحارقة وإطلاق النار من الفلسطينيين.

ونقلت معاريف على لسان مستوطن من حي “عميشاف” في الرملة قوله: “يجب أن تستيقظ الشرطة قبل أن تحدث معركة في المدينة.. يجب التعامل مع هذه الحوادث سريعاً قبل حدوث كارثة”، مشيرًا إلى أنه يستيقظ وهو خائف من نومه عند سماعه إطلاق نار منذ إحراق خيمة في “عيد العرش”.

وطالب المستوطن جهاز الأمن العام “الشاباك” بالتدخل وسحب السلاح من أيدي الفلسطينيين في سبيل إعادة الهدوء إلى مدينة الرملة.

وأشارت القناة السابعة العبرية إلى أن المستوطنون باتوا يخشون ارتداء “الكيباه” أو المشي في الشارع خشية تعرضهم للضرب بالحجارة أو خشية إحراق سياراتهم، في ظل تأخر شرطة الاحتلال عن القدوم لمساعدتهم، حيث كشفت القناة عن جهود لتشكيل غرفة عمليات خاصة لتعزيز أمن المستوطنين في المدينة.

وتأتي هذه المخاوف عقب هبة الكرامة التي اندلعت خلال شهر مايو الماضي في المدن الفلسطينية في أراضي48، حيث اعترفت في حينه السلطات الإسرائيلية أنها عاجزة عن مواجهتها.

وفي 4 حوادث مختلفة، اشتعلت حرائق بحافلات في مدينة الرملة خلال الأسابيع الماضية، حيث سجل حريق بتاريخ 14/10/2021 في حي “عيمشاف”، وحريق أخر في بشارع “هاتسعا”، وسبقه حريق في “عريشة عيد سوكوت” في المدينة في حي رمات دان يوم الخميس بتاريخ 30/9/2021. "الجرمق"