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منصور عباس: لا علاقة لنا بحركة حماس.. ونتنياهو من يحول الأموال وحقائب الدولار لها

الإثنين 01 نوفمبر 2021 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصور عباس: لا علاقة لنا بحركة حماس.. ونتنياهو من يحول الأموال وحقائب الدولار لها



القدس المحتلة /سما/ عكا

رد عضو الكنيست رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس على رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد اتهامات له بالعلاقة مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وعقب منصور عباس على تحقيق أيالا حسون في القناة 13 العبرية حول العلاقة مع حماس، وقال إنه لا علاقة بين القائمة الموحدة وبين حركة حماس وأن الموحدة لا تقوم بتحويل الأموال وحقائب بالدولار بل نتنياهو من فعل ذلك.

واتهم عباس، بنيامين نتنياهو بمحاولة تشويه سمعة القائمة الموحدة والتشكيك بها، مؤكدًا على أنه يستطيع أن يروي كل القصص عن العلاقة والحوار معه.

وأكد عباس أنه لم يرد التحدث عن هذه القضايا لكنه اضطر لذلك بعد هجوم حزب الليكود ورئيس المعارضة الإسرائيلية على القائمة الموحدة، قائلًا، “إذا كانوا يريدون الاستمرار على هذا الخط فسأقول الحقيقة”.

وجاءت هذه التصريحات لرئيس القائمة الموحدة منصور عباس، بعد تقرير ورد على القناة 13 العبرية فيه أن أحد أعضاء القائمة الموحدة الذي يدير جمعية خيرية لديه علاقات مع ناشط من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ويرسل الأموال إلى غزة.

وفي السياق ذاته، نفت القائمة الموحدة ما زعمت به القناة الـ13 العبرية، مؤكدة على أن الأموال يتم إرسالها إلى الأيتام والأرامل في القطاع.

#القائمة الموحدة #منصور عباس #اسرائيل #حركة حماس #قطاع غزة #المعارضة الإسرائيلية #بنيامين نتنياهو #حزب الليكود

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