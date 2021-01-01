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معهد أريج يكشف عن عدد المستوطنات و البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية

الإثنين 01 نوفمبر 2021 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
معهد أريج يكشف عن عدد المستوطنات و البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية



رام الله /سما/

قال المدير العام لمعهد الأبحاث التطبيقية- القدس "أريج" جاد اسحق، إن عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (199) تضاف لها 220 بؤرة استيطانية، يقطنها 913 الف مستوطن منهم (350000 مستوطن في القدس الشرقية المحتلة).

جاءت تصريحاته خلال لقائه عددا من الصحفيين، اليوم الاثنين.

وبين جاد أن المستوطنين نهجوا نهجا جديدا في الاستيلاء على الأراضي من خلال انشاء بؤر رعوية، وعلى الأخص في منطقة غور الأردن، حيث أقيمت 21 بؤرة استيطانية بشكل غير قانوني في المنطقة.

وكشف ان الاحتلال ومنذ احتلال الضفة الغربية أصدر 113 امرا عسكريا خاصا لإنشاء 23 مستوطنة صناعية على ما مساحته 19831 دونما، إضافة الى ان الاحتلال كشف عن مخططات لإنشاء 35 مستوطنة صناعية أخرى في الضفة الغربية على ما مساحته 25073 دونما من الأراضي الفلسطينية.

وتطرق الى الاستيلاء على الأراضي بذريعة التحجير والتعدين، مشيرا الى انه في شهر تشرين الأول من العام 2021 أعلن الاحتلال عن إيداع "مخطط تنظيم إقليمي" لمناطق التعدين والتحجير لحجر النشر، يستهدف 14739 دونما في المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية.

ولفت الى ان الاحتلال أعلن عن (140) موقعا كمحمية طبيعية في مختلف انحاء الضفة الغربية، وهدم ما يزيد على (250) منزلا فلسطينيا (منازل وخيام وبركسات سكنية) وما يزيد على (450) منشأة (بركسات حيوانية، ومخازن، ومحلات تجارية) بذريعة عدم الترخيص، بالإضافة لإخطار اكثر من (350) منزلا ومنشأة أخرى بالهدم.

اما بخصوص اعتداءات المستوطنين فقد تم تسجيل اكثر من (760) اعتداء على ايدي جماعات من المستوطنين، واستهدفت الأراضي والممتلكات والثروة الحيوانية والزراعية وحتى المدنيين الفلسطينيين وألحقت خسائر فادحة.

وبين أن مساحة المستوطنات تبلغ (542 كم مربعا)، وطول الطرق الالتفافية (946 كم).

#معهد اريج #مستوطنات الضفة #الضفة الغربية #المستوطنات الإسرائيلية #الاراضي الفلسطينية

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