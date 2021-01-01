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استنفار إسرائيلي في مستشفى "زيف" بسبب طرد مشبوه

الإثنين 01 نوفمبر 2021 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
استنفار إسرائيلي في مستشفى "زيف" بسبب طرد مشبوه



القدس المحتلة /سما/

شهد مستشفى "زيف" الإسرائيلي في مدينة صفد، اليوم الإثنين، حالة استنفار وحضور لقوات خبراء المتفجرات بعد وصول طرد مشبوه. 

وبحسب قناة "كان" العبرية، فإنه تم إغلاق بعض أقسام مستشفى زيف، بعد تسرب مادة خطيرة من طرد مشبوه وصل المستشفى وتم فتحه.

وقد قامت الشرطة الإسرائيلية من محطة جليل هجولان بالوصول إلى المكان وعزل الظرف ونقله إلى المعالجة من قبل مفكك عبوات الشرطة.

كما استدعيت طواقم من الإطفاء والإنقاذ إلى مستشفى "زيف" في صفد، في أعقاب تسرب مواد خطيرة صباح اليوم، وجاء في التفاصيل، أن الحديث يدور حول فتح طرد مشبوه في المستشفى انبعثت منه رائحة قوية وكريهة.

كما أفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، أن الطواقم باشرت بمعالجة ما حصل وفحص ماهية المادة وسط حضور الشرطة.

وذكرت الناطقة بلسان المستشفى، علا زيدان، أن "مغلفاً مجهولاً ومشبوهاً وصل إلى المستشفى بواسطة البريد المستعجل"، مضيفةً أنه "جرى استدعاء طواقم الإطفاء والإنقاذ والشرطة لمعالجة ما حدث، فيما يتم العمل في المستشفى كالمعتاد".

#اسرائيل #مستشفى زيف الإسرائيلي #طرد مشبوه

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