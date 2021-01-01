كيف علقت الرئاسة الفلسطينية على رفض بينت اقامة دولة فلسطينية؟

رام الله / سما /

عبر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية: نبيل أبو ردينة صباح يوم الإثنين. عن رفضه لتصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت حول معارضته إقامة دولة فلسطينية.

وقال أبو ردينة خلال حديثه لإذاعة "صوت فلسطين"، إن التصريح المتكرر من بينيت, لن يغير من الحقيقة شىء. وان هذا التصريح مرفوض تمامًا، مُضيفًا أن الشرعية الدولية, والحقوق الفلسطينية واضحة.

وأردف، على بينيت أن يفهم جيدًا أنه دون إرضاء الشعب الفلسطيني لن ترضى شعوب المنطقة، والسلام مع الشعب الفلسطيني هو سلام مع كافة شعوب المنطقة.

وأكد، على أهمية التزام إسرائيل بالشرعية الدولية وإقامة دولة على حدود 7 و القدس الشرقية عاصمة لها.

وأشار إلى أن وجود الاحتلال والمستوطنات والأبارتهايد. أوصل القضية الفلسطينية لمفترق طرق.

ودعا أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية, والولايات المتحدة الأمريكية. لقراءة خطاب الرئيس محمود عباس الذي ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، واصفا إياه بأنه هو الآلية التي سيسير عليها الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية في المرحلة القادمة.

وأشار، إلى أن العلاقة الفلسطينية الروسية جيدة ومتوافقة مع القضية الفلسطينية: مُشْيرًا إلى أن هناك زيارة قريبة للرئيس عباس لموسكو لبحث العلاقات الفلسطينية الروسية ودعم القضية الفلسطينية.