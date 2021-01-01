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"التربية" تخصص الإذاعة المدرسية لإحياء يوم المنتج الوطني

الإثنين 01 نوفمبر 2021 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أحيت مدارس الوطن، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني، الذي يصادف الأول من تشرين الثاني من كل عام.

وأوضحت وزارة التربية في بيانها، أنه تم تخصيص الإذاعة المدرسية الصباحية للتعريف بهذا اليوم، وتشجيع الطلبة للإقبال على المنتجات المحلية ومحاربة بضائع الاحتلال.

وأفادت بأن تفاعل الطلبة مع هذا اليوم يعزز روح الانتماء لديهم ويؤكد ضرورة التعريف بالمنتجات المحلية ومزاياها ومقاطعة منتجات المحتل، لافتة إلى أن هذه الفعاليات تنسجم مع توجيهات الحكومة وبالتنسيق مع المؤسسات الشريكة وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد الوطني التي تحتفي بهذا اليوم ضمن سلسلة نشاطات هادفة.

#المنتج الوطني #التربية والتعليم #يوم المنتج الوطني #الإذاعة المدرسية

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