  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح: إعلان بلفور ليس قدرا وسنواصل النضال حتى يسقط تزوير التاريخ وننال الحرية والاستقلال

الإثنين 01 نوفمبر 2021 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: إعلان بلفور ليس قدرا وسنواصل النضال حتى يسقط تزوير التاريخ وننال الحرية والاستقلال



رام الله / سما /

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن اعلان بلفور المشؤوم ليس قدرا، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل كفاحه حتى يسقط تزوير التاريخ وتداعياته وإنكار حقنا بتقرير المصير على أرض وطننا فلسطين.

وقالت "فتح" في بيان صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة، اليوم الاثنين، إن اعلان بلفور هو التعبير الاكثر بشاعة وعنصرية وظلما ضمن مشاريع الصهيونية والاستعمار، مؤكدة أن مرور الزمن لا يعفي بريطانيا من مسؤوليتها السياسية والاخلاقية، وأن عليها المبادرة إلى تصحيح مسار تاريخ الظلم الذي كانت سببا في حصوله واستمراره على شعبنا.

وشددت على أن الشعب الفلسطيني رفض هذا الاعلان منذ صدوره قبل 104 ويواصل رفضه ورفض تداعياته، والرد عليه هو الصمود والتمسك العضوي للشعب الفلسطيني بأرض وطنه التاريخي، وطن الآباء والاجداد.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني قد دفع نتيجة هذا التزوير ثمن تاريخ ليس تاريخه، فهو لم يكن مسؤولا عن اضطهاد اليهود في أوروبا، بل هو اليوم يتألم من كون جزء منه يعيش في حالة بؤس في مخيمات اللجوء وجزء آخر يعيش في ظل بطش الاحتلال الإسرائيلي والتوسع والاستيطان، والجزء الذي يعيش داخل الدولة الصهيونية يعاني من التمييز العنصري وغياب المساواة.

وحملت "فتح" المجتمع الدولي المسؤولية عن حدوث هذه الكارثة، حيث انتهج منذ البداية سياسة ازدواجية المعايير، مذكرة كيف أعلن الرئيس الأميركي ويلسون في حينه أنه حق تقرير المصير للشعوب وفي نفس الوقت وافق على إعلان بلفور وسلب الشعب الفلسطيني هذا الحق، مشيرة الى أن الدول المتنفذة في العالم لا تزال تعامل إسرائيل وكأنها دولة فوق القانون والمحاسبة.

وأكدت أن السبيل الوحيد لإسقاط هذا الاعلان ومفاعيله هو تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه، ومواصلة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على أسس صحيحة، وعبر تعزيز الهوية الوطنية والوعي الوطني، مشيرة إلى أن شعبنا الذي لم يستسلم ولم تنكسر إرادته على امتداد أكثر من قرن سيحقق النصر على وعد التزوير ومشروع الاحتلال والتوسع الإسرائيلي ويقيم دولته الوطنية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

#فتح #حركة فتح #وعد بلفور #الاستقلال #الاحتلال #بيرطانيا #اسرائيل #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

حزب الله يكشف سبب الأزمة بين لبنان والسعودية

بفعل قرار لترامب.. شركة أمريكية تعرض على زبائنها صورا عالية الجودة لمواقع إسرائيلية حساسة

مسؤول فلسطيني : اسرائيل تقرر فرض رسوم جمركية جديدة وارتفاع كبير للاسعار

صور قرداحي تملأ شوارع صنعاء.. وإطلاق اسمه على "شارع الرياض"

حكومة بينيت – لابيد تواجه أخطر أيامها

يسقط جورج قرداحي .. محمد الوحيدي

"هآرتس": ضباط شرطة إسرائيليون أجبروا ضحية اغتصاب فلسطينية على سحب شكواها

الأخبار الرئيسية

اس

هآرتس: "إسرائيل" وقعت على شهادة زوالها

لاول مرة ..غانتس يوصى بادخال 3000 عامل هايتك فلسطيني لاسرائيل

k

الشاباك :اعتقال فلسطيني من خانيونس دخل إسرائيل العام الماضي وهذه التهم الموجهة اليه ..

اجتماع إسرائيلي للموافقة على بناء 1300 “وحدة سكنية” فلسطينية في مناطق ج

الصحة بغزة: 6 حالات وفاة و241 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية