  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأشغال: ننتظر صرف المنحة القطرية لإعمار المنازل المهدمة

الإثنين 01 نوفمبر 2021 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأشغال: ننتظر صرف المنحة القطرية لإعمار المنازل المهدمة



غزة/ سما /

قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان، إن وزارته تنتظر البدء بصرف المنحة القطرية لإعادة إعمار المنازل المهدمة في العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأضاف سرحان لإذاعة الأقصى المحلية، أنه تم إرسال الكشوفات بأسماء أصحاب هذه البيوت للجنة القطرية، وبانتظار الحصول على موافقات للبدء بإعمارها.

وذكر أن 30 ألف مواطن استلموا دفعات أضرارهم لمن هم أقل من 500 دولار وآخرين استلموا مبالغ بـ 1900 شيكل.

وفي السياق، أوضح سرحان أنه تم بدء العمل بمشروع شارع الرشيد من المنحة المصرية، مشيرا إلى بدء المرحلة الثانية بإعداد المخططات للمدن السكنية الثلاثة، وسيتم البدء بالمدينة السكنية المقامة على أرض المدرسة الأمريكية في الشمال كمرحلة أولى.

وأشار إلى أن البطؤ في عملية إزالة برج الجوهرة سببه الأساسي الحرص على سلامة المواطنين المجاورين للمكان والمحافظة على متطلبات السلامة.

وبين سرحان أنه يتم التركيز على عملية إزالة الطوابق العليا ببرج الجوهرة، حيث تم إزالة طابقين، ويتم العمل حالياً في الطابق الثالث، لافتا إلى أن الوزارة تنتظر الانتهاء من إزالة خمس طوابق حتى يتم العمل من أسفل البرج.

الأكثر قراءة اليوم

حزب الله يكشف سبب الأزمة بين لبنان والسعودية

بفعل قرار لترامب.. شركة أمريكية تعرض على زبائنها صورا عالية الجودة لمواقع إسرائيلية حساسة

مسؤول فلسطيني : اسرائيل تقرر فرض رسوم جمركية جديدة وارتفاع كبير للاسعار

صور قرداحي تملأ شوارع صنعاء.. وإطلاق اسمه على "شارع الرياض"

حكومة بينيت – لابيد تواجه أخطر أيامها

يسقط جورج قرداحي .. محمد الوحيدي

"هآرتس": ضباط شرطة إسرائيليون أجبروا ضحية اغتصاب فلسطينية على سحب شكواها

الأخبار الرئيسية

اس

هآرتس: "إسرائيل" وقعت على شهادة زوالها

لاول مرة ..غانتس يوصى بادخال 3000 عامل هايتك فلسطيني لاسرائيل

k

الشاباك :اعتقال فلسطيني من خانيونس دخل إسرائيل العام الماضي وهذه التهم الموجهة اليه ..

اجتماع إسرائيلي للموافقة على بناء 1300 “وحدة سكنية” فلسطينية في مناطق ج

الصحة بغزة: 6 حالات وفاة و241 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية