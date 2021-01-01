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المبــاحث العامة بغزة تكشف قضية تزوير أموال ومحاولة تسويقها عبر الانترنت

الإثنين 01 نوفمبر 2021 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
المبــاحث العامة بغزة تكشف قضية تزوير أموال ومحاولة تسويقها عبر الانترنت



غزة/ سما /

 كشفت المباحث العامة – دائرة الجرائم الإلكترونية بالاشتراك مع قسم مباحث الرمال بمحافظة غزة، عن ملابسات قضية تزوير أموال من جميع الفئات بلغت نحو 40 ألف دولار مزورة، ومحاولة الترويج لها عبر الانترنت عبر تسويقها داخل القطاع.

وبينت المباحث في بيان لها، أنها تمكنت من ضبط المدعو “م.ع”، لقيامه بترويج عملات مالية مزورة عبر الانترنت من فئات مختلفة، تمهيدًا لبيعها في الأسواق المحلية.

وذكرت أن دائرة الجرائم الإلكترونية تابعت على مدار 4 أشهر المعلومات الواردة حول قيام مواطن مجهول بترويج مبالغ مالية من فئة الدولار عبر الإنترنت على أنه “دولار مجمد”، ويرغب ببيعه داخل قطاع غزة.

وأشارت المباحث إلى أن طواقم دائرة الجرائم الإلكترونية حددّت شخصية المروّج، حيث قامت باستدراجه وضبطه وبحوزته مبلغ 9.700 دولار، وبفحصها تبينت أنها مزورة، وعلى الفور تم استصدار أمر من النيابة العامة والتوجه لمنزل المدعو.

وبينت المباحث أنه وخلال تفتيش منزل المدعو عثرت على مبالغ مالية تشمل 28.800 دولار أميركي، و 36.700 شيكل, بالإضافة إلى مبلغ 60 دينار أردني وجميعها عملات مزورة.

ولفتت المباحث العامة إلى أنه تم إحالة المدعو “ع” وكافة المضبوطات التي تم ضبطها، وملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية حسب الأصول.

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