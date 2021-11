هل تكره ميلانيا ترامب زوجها… فيديو جديد يعرض “جزءا من الثانية” يثير جدلا واسعا

أثار فيديو جديد لميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يشهد على أول ظهور عام لها منذ 7 أشهر.

وتداول مستخدمو “تويتر” على نطاق واسع الفيديو الذي يرصد في أقل من الثانية رد فعل غريب لميلانيا ترامب أثناء وقوفها بجوار زوجها، دونالد ترامب، أثناء حضورهما، يوم السبت، مباراة بيسبول في بطولة العالم.

وتم رصد ميلانيا ترامب في لحظة واحدة وهي تبتسم إلى جانب زوجها ثم في جزء من الثانية تتخلى عن الابتسامة وتنظر بعيدا عنه بنفور، وكأنها لا تطيق النظر إليه.

وأثار رد فعل ميلانيا ترامب جدلا على “تويتر”، الذين ناقشوا اللحظة كمثال آخر على إظهارها عدم الاهتمام بزوجها، خاصة وأنها شوهدت سابقا وهي تبعد يدها عنه يده، وتبتعد عنه أثناء التقاط الصور.

Did Melania give Trump that look again? ???? pic.twitter.com/aKLH4FBv4B