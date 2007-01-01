  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

فنان مصري شهير يرد على ترشيحه لبطولة مسلسل "صدام حسين"

الإثنين 01 نوفمبر 2021 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
فنان مصري شهير يرد على ترشيحه لبطولة مسلسل "صدام حسين"



وكالات / سما /

رد فنان مصري شهير ، على أنباء ترشيحه لبطولة مسلسل تلفزيوني يدعى "صدام حسين"، من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2022.

ونفى الفنان عمرو عبد الجليل في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية علمه بترشيحه لبطولة المسلسل، بعدما أعلن المنتج العراقي، سيف عريبي، عن أنه سيكون بطل العمل الدرامي.

وأعرب عبد الجليل عن اندهاشه من إعلان سيف عريبي رسميا عن بطولته لمسلسل "صدام حسين"، موضحا أنه عرض عليه المسلسل قبل عام، لكن لم يتجدد الحديث عنه من بعدها.

وأكد عمرو عبد الجليل أنه لن يقرر الموافقة على بطولة مسلسل "صدام حسين" إلا بعد قراءة السيناريو الخاص به.

وكان المنتج سيف عريبي أعلن عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي عن مسلسل "صدام حسين"، وأشار في منشوره إلى أنه من بطولة عمرو عبد الجليل والفنان العراقي، همام إبراهيم.

ومسلسل "صدام حسين" مسلسل درامي مصري عراقي، ويدور حول حياة "صدام حسين" ابن عم حسين، الذي مازال يعيش في ألمانيا حتى الآن منذ أن غادر العراق في 2007، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

والمسلسل مكون من 6 حلقات فقط، وهو من تأليف وإخراج المنتج سيف عريبي، ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2022.

#صدام حسين #عمرو عبد الجليل #فنان مصري #مسلسل #العراق

الأكثر قراءة اليوم

حزب الله يكشف سبب الأزمة بين لبنان والسعودية

بفعل قرار لترامب.. شركة أمريكية تعرض على زبائنها صورا عالية الجودة لمواقع إسرائيلية حساسة

مسؤول فلسطيني : اسرائيل تقرر فرض رسوم جمركية جديدة وارتفاع كبير للاسعار

صور قرداحي تملأ شوارع صنعاء.. وإطلاق اسمه على "شارع الرياض"

حكومة بينيت – لابيد تواجه أخطر أيامها

يسقط جورج قرداحي .. محمد الوحيدي

"هآرتس": ضباط شرطة إسرائيليون أجبروا ضحية اغتصاب فلسطينية على سحب شكواها

الأخبار الرئيسية

اس

هآرتس: "إسرائيل" وقعت على شهادة زوالها

لاول مرة ..غانتس يوصى بادخال 3000 عامل هايتك فلسطيني لاسرائيل

k

الشاباك :اعتقال فلسطيني من خانيونس دخل إسرائيل العام الماضي وهذه التهم الموجهة اليه ..

اجتماع إسرائيلي للموافقة على بناء 1300 “وحدة سكنية” فلسطينية في مناطق ج

الصحة بغزة: 6 حالات وفاة و241 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية