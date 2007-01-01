فنان مصري شهير يرد على ترشيحه لبطولة مسلسل "صدام حسين"

وكالات / سما /

رد فنان مصري شهير ، على أنباء ترشيحه لبطولة مسلسل تلفزيوني يدعى "صدام حسين"، من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2022.

ونفى الفنان عمرو عبد الجليل في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية علمه بترشيحه لبطولة المسلسل، بعدما أعلن المنتج العراقي، سيف عريبي، عن أنه سيكون بطل العمل الدرامي.

وأعرب عبد الجليل عن اندهاشه من إعلان سيف عريبي رسميا عن بطولته لمسلسل "صدام حسين"، موضحا أنه عرض عليه المسلسل قبل عام، لكن لم يتجدد الحديث عنه من بعدها.

وأكد عمرو عبد الجليل أنه لن يقرر الموافقة على بطولة مسلسل "صدام حسين" إلا بعد قراءة السيناريو الخاص به.

وكان المنتج سيف عريبي أعلن عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي عن مسلسل "صدام حسين"، وأشار في منشوره إلى أنه من بطولة عمرو عبد الجليل والفنان العراقي، همام إبراهيم.

ومسلسل "صدام حسين" مسلسل درامي مصري عراقي، ويدور حول حياة "صدام حسين" ابن عم حسين، الذي مازال يعيش في ألمانيا حتى الآن منذ أن غادر العراق في 2007، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

والمسلسل مكون من 6 حلقات فقط، وهو من تأليف وإخراج المنتج سيف عريبي، ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2022.