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أب يقيد طفلته بجنزير في السرير لمدة 3 سنوات بالدقهلية.. والسبب غريب

الإثنين 01 نوفمبر 2021 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
أب يقيد طفلته بجنزير في السرير لمدة 3 سنوات بالدقهلية.. والسبب غريب



وكالات / سما /

أقدم أب في محافظة الدقهلية بمصر على احتجاز طفلته البالغة من العمر 10 سنة وقيدها في السرير بالجنازير لمدة ثلاث سنوات لمنعها من زيارة والدتها بعدما طلبت منه الطلاق.

وفي تفاصيل الواقعة الأليمة تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز ميت غمر بجنوب الدقهلية، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بالعثور على طفلة مقيدة بالجنازير داخل منزل مهجور بالقرية، واتهموا والدها بتقييدها لمدة ثلاث سنوات.

وبعد أن انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة تم العثور على الطفلة، مقيدة بالجنازير من قدميها بالسرير وتجلس في وضع القرفصاء وتبكى، وبسؤالها أكدت أن والدها قيدها لمنعها من الخروج والذهاب لوالدتها التي تطلقت منه.

وقام ضباط المباحث بفك قيود الطفلة ونقلها لمستشفى ميت غمر العام للعلاج وتوقيع الكشف الطبي عليها.

وحسب صحيفة المصري اليوم التي نشرت صور الطفلة ومكان احتجازها، أكد شهود عيان من الأهالي أن الطفلة وتدعى شهد اختفت منذ ثلاث سنوات وكلما سألوا والدها عليها أكد أنها ذهبت لوالدتها ولكنهم بدأوا في سماع أصوات بكاء متواصل من المنزل وفى البداية ظنوا أن المنزل «مسكون» فقرر اثنان من الشباب دخول المنزل من أعلى السطوح لاستبيان سبب البكاء وفوجئوا بالطفلة مقيدة في السرير بإحدى الغرف ولا يوجد بجوارها أي طعام.

وقبض ضباط مباحث مركز ميت غمر على الأب الذي علل تصرفه بأنه يحافظ على طفلته حتى لا تخرج من المنزل في عدم وجوده وهى في سن خطرة. وتم فتح محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

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