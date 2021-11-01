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صورة.. محمد رمضان في ضيافة نجل رئيس الإمارات

الإثنين 01 نوفمبر 2021 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. محمد رمضان في ضيافة نجل رئيس الإمارات



وكالات / سما /

نشر الفنان المصري، صورا ظهر فيها على دراجة نارية، وإلى جانبه طائرة مروحية، مشيرا إلى أنها في قصر الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد، ابن رئيس دولة الإمارات.

وكتب رمضان على الصور المنشورة على حسابه في "أنستغرام": "لأصل إلى أهدافي في وقت قياسي، فأنا بحاجة لأسرع وسيلة".

وتابع: "من قصر الصديق الغالي والأخ الكبير الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد، ابن حاكم دولة الإمارات سمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله، وأول أحفاد رمز الشيوخ الشيخ زايد الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته"

ويستعد رمضان لحفله المرتقب بموسم الرياض، في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، معلنا عن نفاد بطاقات الحفل من خلال فيديو نشره عبر حسابه على أنستغرام.

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#محمد رمضان #الإمارات #سلطان بن خليفة بن زايد

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