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تويتر يطرح ميزة تسجيل التغريدات الصوتية قبل نشرها

الإثنين 01 نوفمبر 2021 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
تويتر يطرح ميزة تسجيل التغريدات الصوتية قبل نشرها



وكالات / سما /

أعلن موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن طرحه ميزة جديدة لأصحاب التغريدات الصوتية أو ما يطلق عليها "سبيسس".

وقال "تويتر" في بيان له، إنه بدأ في السماح بتسجيل التغريدات الصوتية قبل نشرها ومشاركتها، على أن تكون متاحة لعدد محدود من مضيفي "سبيسس" على هواتف "آيفون" فقط، ولجميع المستمعين على "آيفون" و"أندرويد".

وأكد "تويتر" أن تسجيل التغريدات الصوتية وسيلة لتوسيع قيمة عمل المضيفين، والوصول إلى الجماهير غير القادرة على مراقبة المحادثات الصوتية المباشرة طوال الوقت.

وأوضح "تويتر" في بيانه أنه من الممكن الاستفادة من ميزة تسجيل التغريدات الصوتية من خلال الضغط على زر "Record Space" قبل بدء محادثة جديدة.

وستكون التغريدات الصوتية المسجلة متاحة للمستعمين لمدة 30 يوما فقط البث الأول، بينما يمكن لأصحابها أن يحذفوها في أي وقت، بينما سيحتفظ "تويتر" نفسه بالتسجيلات لمدة 120 يوما، وذلك لكي يتحقق من تسجيل ما تلقى بسببه شكاوى من مستمعين يشيرون إلى أنه يتضمن محتوى يتعارض من سياسات النشر الخاصة به.

يشار إلى أن موقع "تويتر" سمح أخيرا لجميع مستخدميه باستضافة غرف الدردشة الصوتية "سبيسس"، بصرف النظر عن عدد المتابعين لحساباتهم.

#تويتر #التغريدات

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