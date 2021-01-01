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"كورونا" عالميا: 5 ملايين و17 ألف وفاة و247 مليونا و550 ألف إصابة

الإثنين 01 نوفمبر 2021 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كورونا" عالميا: 5 ملايين و17 ألف وفاة و247 مليونا و550 ألف إصابة



وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين ونحو 17 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 247 مليونا وما يقارب من 550 ألف إصابة، تعافى منهم 224 مليونا وأكثر من 198 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد 327 ألفا و450 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4,611 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (1,158 وفاة)، ورومانيا (394 وفاة)، وأوكرانيا (336 وفاة)، والمكسيك (325 وفاة)، والهند (251 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: روسيا (40,993 إصابة)، وبريطانيا (38,009 إصابات)، وتركيا (23,948 إصابة)، وأميركا (19,975 إصابة)، وأوكرانيا (17,430 إصابة).

ولا تزال اميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (766,299 وفاة)، والبرازيل (607,860 وفاة)، والهند (458,470 وفاة)، والمكسيك (288,365 وفاة)، وروسيا (239,693 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (46,823,938 إصابة)، والهند (34,285,814 إصابة)، والبرازيل (21,810,855 إصابة)، وبريطانيا (9,057,629 إصابة)، وروسيا (8,554,192 إصابة).

#فيروس كورونا #كورونا

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