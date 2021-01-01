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ميقاتي يناشد قرداحي “بأن يُغلب حسه الوطني على أي أمر آخر” لحل الأزمة مع السعودية

الإثنين 01 نوفمبر 2021 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميقاتي يناشد قرداحي “بأن يُغلب حسه الوطني على أي أمر آخر” لحل الأزمة مع السعودية



وكالات

 ذكر تلفزيون الميادين ومقره بيروت اليوم الاثنين نقلا عن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قوله إنه ناشد وزير الإعلام جورج قرداحي “بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر” لنزع فتيل أزمة مع السعودية.

وطردت الرياض السفير اللبناني وحظرت جميع الواردات اللبنانية يوم الجمعة احتجاجا على تعليقات لقرداحي انتقد فيها التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

وحذت البحرين والكويت حذوها في حين سحبت الإمارات دبلوماسييها من بيروت.

ونقل تلفزيون الجديد اللبناني عن قرداحي قوله أمس إن استقالته من منصبه غير واردة.

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