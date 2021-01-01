هيئة الاسرى: " العليا الإسرائيلية" ترد التماس الهيئة المقدم في قضية الأسير نظمي عصفور

رام الله / سما /

افادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين صباح الاثنين ، ان "المحكمة العليا الاسرائيلية" ردت الالتماس المقدم من طاقمها القانوني قبل شهرين، بشأن قضية الأسير نظمي عصفور أبو بكر من بلدة يعبد بمحافظة جنين، بادعاء وتلفيق تهمة تسببه بمقتل جندي إسرائيلي في البلدة.

وأوضحت الهيئة، أن الالتماس تضمن طلبا قانونيا للمحكمة بإصدار قرار بفتح قبر الجندي وإخراج الخوذة التي كان يلبسها وقت الحادثة، ومن ثم تسليمها لطاقم محامي الهيئة، من أجل فحصها على يد مختصين للتحقق من صحة ادعاءات وتلفيق نيابة الاحتلال بشأن التهمة الموجهة بحق الأسير أبو بكر، الا ان المحكمة رفضت الالتماس بدعوى الاكتفاء بالصور.

وأضافت الهيئة، أنه من حق الأسير أبو بكر وطاقمنا القانوني، وان هذا الالتماس كان من الممكن أن يساعد في تغيير مجرى التحقيق بما فيها خوذة الجندي التي تم دفنها بقبره، من أجل تطبيق إجراءات عادلة بمحاكمته.