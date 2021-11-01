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بالأسماء: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح غدًا

الإثنين 01 نوفمبر 2021 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح غدًا



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الثلاثاء (2 نوفمبر).

وإاليكم نص الإعلان :

إعلان: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء (2 نوفمبر):

 تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الثلاثاء (2 نوفمبر)، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص كورونا اليوم الإثنين في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.

 كما عليهم التواجد الساعة 6 صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
الهيئة العامة للمعابر والحدود

 

وزارة الداخلية والأمن الوطني

الإثنين 1 نوفمبر 2021

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#كشف تنسيقات مصرية #معبر رفح #تنسيقات مصرية

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