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مدير فني جديد لقطاع الناشئين بنادي الصداقة

الإثنين 01 نوفمبر 2021 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدير فني جديد لقطاع الناشئين بنادي الصداقة



غزة / سما /

كشف نادي الصداقة, عن المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين, استعدادا للبطولات الرسمية القادمة في قطاع غزة.

وأكد الصداقة أن عبد الكريم الشيخ خليل سيتولى منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي, الذي يضم العديد من فرق الفئات السنية المختلفة.

ويملك الشيخ خليل خبرة كبيرة في مجال قطاع الناشئين, لا سيما أنه يعمل منذ سنوات طويلة داخل النادي, ويعرف مستوى جميع اللاعبين الصغار.

كما أنه حاصل على شهادة التدريب الآسيوية المستوى الثاني "B", ما يعني أنه من الكوادر المميزة في نادي الصداقة.

يشار إلى أنه تعاقب على منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بالصداقة كل سامي الشنطي ووليد سالم على التوالي.

#نادي الصداقة #الناشئين #مدير فني #عبد الكريم الشيخ خليل #دوري الممتازة

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