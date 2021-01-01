ميسي ينفجر ويُكذب لابورتا بشأن رحيله عن برشلونة

وكالات / سما /

خرج الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان عن صمته، وقرر الرد على تصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة الأخيرة، والتي ألقى فيها بعض المسؤولية على البرغوث فيما يتعلق برحيله عن ملعب الكامب نو في الصيف الماضي.

وخرج لابورتا بتصريحات مثيرة للجدل الأسبوع الماضي، وأوضح خلالها أنه كان ينتظر من ليونيل ميسي أو يوافق على اللعب مجاناً ليتمكن النادي من تجديد عقده، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة.

وأثارت تصريحات لابورتا استياء ليونيل ميسي بشكل كبير، حيث أوضح أن النادي طلب منه تخفيض راتبه بنسبة 50% فقط، وهو وافق على ذلك، بينما لم تعرض الإدارة عليه فكرة اللعب بشكل مجاني.

كما أوضح النجم الأرجنتيني أنه يفتقد حياته الخاصة في برشلونة، ويريد العودة لمساعدة النادي بعد اعتزاله كرة القدم إن سنحت له الفرصة بذلك.

وقال ميسي في مقابلة مع صحيفة سبورت الكتالونية “لقد بذلت قصاري جهدي للبقاء، ولم يطلب مني النادي اللعب مجاناً في أي وقت. طُلب مني تخفيض راتبي بنسبة 50% وفعلت ذلك دون أي مشكلة. كنا في وضع يسمح لنا بمساعدة النادي، وكانت أمنية عائلتي هي البقاء في برشلونة”.

وتابع “لم يطلب مني أحد اللعب مجاناً، لكن يبدو لي أن الكلمات التي قالها الرئيس ليست في محلها. لقد أذتني لأنني اعتقد أنه ليس هناك حاجة لقول ذلك، إنه مثل ارتكاب الخطأ وعدم تحمل عواقبه، ولا تحمل المسؤولية. هذا يجعل الناس يفكرون أو يولد نوع من الشك حولي والذي أعتقد أنني لا استحقه”.

وبخصوص إمكانية عودته لبرشلونة، أجاب ميسي “نعم، لقد قلت دائماً أنني أود العودة لمساعدة النادي بأي طريقة. أريد أن أكون مفيداً وأساعد النادي حتى تكون الأمور على ما يرام. أريد أن أكون السكرتير الفني، لكني لا أعرف إن كان في برشلونة”.

وأضاف “أريد العودة النادي للمساهمة بما بوسعي لأنني أحبه وأتمنى له أن يبقى على ما يرام، واستمرار النمو ليكون من بين الأفضل في العالم”.