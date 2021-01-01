ميلان يتجاهل إشارة إيسكو نجم ريال مدريد!

وكالات / سما /

أرسل صانع ألعاب فريق ريال مدريد الإسباني، فرانشيسكو ألاركون “إيسكو”، إشارات إيجابية لفريق ميلان الإيطالي بخصوص انتقاله للروسونيري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بيناير 2022.

وأفادت تقارير صحفية إيطالية بأن ميلان قد يتجاهل إشارة إيسكو حيث لا يبدو النادي اللومباردي متحمساً لفكرة الحصول على خدمات اللاعب الأندلسي في النصف الثاني من الموسم الجاري.

الصحفي الإيطالي دانيلي لونجو أفاد بأن ميلان ينقب في سوق اللاعبين عن التعاقد مع لاعب وسط مهاجم، لكن النادي يبحث عن لاعب بإمكانيات وخصائص مشابهة لإبراهيم دياز، المعار للروسونيري من ريال مدريد.

ويرتبط إيسكو بعقد مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل، ولا توجد أي إشارة لتجديد عقده مع اللوس بلانكوس، ليرسل اللاعب إشارة للروسونيري تفتح الباب أمام فكرة ضمه في يناير.

وأفاد لونجو بأن ميلان لا يرى أن إيسكو أولوية في سوق يناير، رغم انفتاح اللاعب للصفقة، ويوجه أنظاره صوب نجم بريست الفرنسي، رومان فافر، الذي يرغب في الانضمام للروسونيري أيضاً.