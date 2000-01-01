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بالأرقام.. برشلونة يحقق أسوأ انطلاقة بـ"الليغا"

الإثنين 01 نوفمبر 2021 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالأرقام.. برشلونة يحقق أسوأ انطلاقة بـ"الليغا"



وكالات / سما /

يقدم فريق برشلونة واحدا من أسوأ المواسم في تاريخه بالدوري الإسباني، بعد مرور 11 جولة من عمر المسابقة.

ولم يحصد برشلونة حتى الآن إلا 16 نقطة بعد مرور 12 جولة في "الليغا"، لكنه لعب خلالها 11 مباراة، نجح في الفوز بـ4 منها وتعادل في 4، بينما تعرض للهزيمة في 3 مباريات، ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وباتت هذه الانطلاقة هي الأسوأ في تاريخ نادي برشلونة بـ"الليغا"، منذ استحداث نظام منح 3 نقاط للفريق الفائز.

وعادل برشلونة أسوأ انطلاقة له في القرن الـ21، عندما حصد 16 نقطة بعد لعب 11 مباراة في موسم 2002-2003، وذلك في عهد الهولندي لويس فان غال، ما تسبب في إقالته، قبل أن ينهي الفريق "الكتالوني" الموسم في المركز السادس بـ56 نقطة، بفارق 22 نقطة خلف ريال مدريد البطل.

وحقق برشلونة نفس رصيد النقاط في موسم 2000-2001، بعد 11 جولة في عهد المدرب سيرا فيرير، علما أنه أنهى الموسم وقتها في المركز الرابع برصيد 63 نقطة, بفارق 10 نقاط خلف البطل ريال مدريد.

وفي موسم 2001-2002، جمع برشلونة في عهده مدربه السابق كارليس ريكساش 19 نقطة بعد 11 مباراة، كرابع أسوأ بداية له في تاريخ الدوري الإسباني، وأنهى البطولة رابعا برصيد 64 نقطة، بفارق 11 نقطة خلف البطل فالنسيا.

وبعد 11 جولة في الموسم الماضي 2020-2021، كان برشلونة قد جمع 20 نقطة مع المدرب الهولندي المقال رونالد كومان، لكن الفريق نافس على اللقب حتى النهاية وأنهى الموسم ثالثا برصيد 79 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف أتلتيكو مدريد البطل.

وإجمالا كانت البداية الأسوأ لبرشلونة في موسم 1987-1988 مع المدرب الإنجليزي تيري فينابلز، بعدما حصد 15 نقطة في أول 11 جولة من عمر المسابقة، حيث حلّ الفريق سادسا في نهاية الموسم برصيد 39 نقطة، بفارق 23 نقطة خلف البطل ريال مدريد، لكن الفوز في ذلك الحين كان بنقطتين.

#الليغا #برشلونة

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