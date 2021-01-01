الصحة بغزة: 6 حالات وفاة و241 إصابة جديدة بفيروس كورونا

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 6 حالات وفاة و241 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1319 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 456 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 183854 إصابة بينها 3709 حالات نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 178568 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1577.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 120 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 80.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 768590 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 474357 شخصًا.