  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة: 6 حالات وفاة و241 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 01 نوفمبر 2021 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: 6 حالات وفاة و241 إصابة جديدة بفيروس كورونا



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 6 حالات وفاة و241 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1319 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 456 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 183854 إصابة بينها 3709 حالات نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 178568 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1577.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 120 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 80.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 768590 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 474357 شخصًا.

الأكثر قراءة اليوم

الجهاد الاسلامي : تسهيلات مصرية كبيرة لغزة ...

إعلامي يفجر "مفاجأة" حول عمل ابنة جورج قرداحي

بفعل قرار لترامب.. شركة أمريكية تعرض على زبائنها صورا عالية الجودة لمواقع إسرائيلية حساسة

حزب الله يكشف سبب الأزمة بين لبنان والسعودية

مسؤول فلسطيني : اسرائيل تقرر فرض رسوم جمركية جديدة وارتفاع كبير للاسعار

"المواصلات" : إيقاف حافلات نقل الموظفين بدءًا من الغد

صور قرداحي تملأ شوارع صنعاء.. وإطلاق اسمه على "شارع الرياض"

الأخبار الرئيسية

اجتماع إسرائيلي للموافقة على بناء 1300 “وحدة سكنية” فلسطينية في مناطق ج

تحقيق مسرب يكشف.. تفوق المقاومة بغزة وفضائح استخبارية لجيش الاحتلال تنشر لأول مرة

حكومة بينيت – لابيد تواجه أخطر أيامها

قيادي بالجهاد: اللقاءات كانت بمنتهى الوضوح.. والقاهرة بدأت فعلياً بتطبيق سلسلة إجراءات لصالح غزة

استئناف مساعدات الاتحاد الأوروبي... هل تنقذ السلطة الفلسطينية من أزمتها الاقتصادية الخانقة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية