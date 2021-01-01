  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يهنئ نظيره الجزائري بعيد الثورة المجيدة

الإثنين 01 نوفمبر 2021 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ نظيره الجزائري بعيد الثورة المجيدة



رام الله / سما /

 هنأ الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، بحلول الذكرى الـ67 للثورة الجزائرية المجيدة.

وتمنى الرئيس، في برقية تهنئة بهذا الخصوص، أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على الرئيس الجزائري بالصحة والسعادة والتوفيق، وللجزائر وشعبها بالمزيد من التقدم والرخاء.

كما أشاد الرئيس بفخر بمواقف الجزائر وشعبها بقيادته الشجاعة تجاه أمتنا وقضاياها، وبما عهدناه وشعبنا به من مناصرة قضيته ونضاله المشروع طيلة عقود على جميع الصعد وفي المحافل كافة، معربا عن ثقته بمواصلة دوره الهام في دعم حق شعبنا في استرداد أرضه، ومقدساته، ونيل الحرية والاستقلال.

ـــــــــ

الأكثر قراءة اليوم

الجهاد الاسلامي : تسهيلات مصرية كبيرة لغزة ...

إعلامي يفجر "مفاجأة" حول عمل ابنة جورج قرداحي

بفعل قرار لترامب.. شركة أمريكية تعرض على زبائنها صورا عالية الجودة لمواقع إسرائيلية حساسة

حزب الله يكشف سبب الأزمة بين لبنان والسعودية

مسؤول فلسطيني : اسرائيل تقرر فرض رسوم جمركية جديدة وارتفاع كبير للاسعار

"المواصلات" : إيقاف حافلات نقل الموظفين بدءًا من الغد

صور قرداحي تملأ شوارع صنعاء.. وإطلاق اسمه على "شارع الرياض"

الأخبار الرئيسية

اجتماع إسرائيلي للموافقة على بناء 1300 “وحدة سكنية” فلسطينية في مناطق ج

الصحة بغزة: 6 حالات وفاة و241 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تحقيق مسرب يكشف.. تفوق المقاومة بغزة وفضائح استخبارية لجيش الاحتلال تنشر لأول مرة

حكومة بينيت – لابيد تواجه أخطر أيامها

قيادي بالجهاد: اللقاءات كانت بمنتهى الوضوح.. والقاهرة بدأت فعلياً بتطبيق سلسلة إجراءات لصالح غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية