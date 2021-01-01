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اسرائيل: استئناف حركة السياحة الوافدة بشروط مقيدة

الإثنين 01 نوفمبر 2021 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: استئناف حركة السياحة الوافدة بشروط مقيدة



القدس المحتلة / سما /

 يسمح ابتداءا من اليوم بدخول السياح الى إسرائيل بشرط تلقيهم جرعتي اللقاح المضاد لكورونا وابراز تصريح صحي.

وقبل ساعات قليلة من دخول المخطط حيز التنفيذ ، أرسلت السلطات إعلانًا رسميًا إلى شركات الطيران أوضحت فيه أن الشركات مسؤولة عن ضمان استيفاء المسافرين إلى إسرائيل لمتطلبات وزارة الصحة. ويتعين على شركات الطيران ضمان استيفاء المسافرين القادمين الى اسرائيل الشرطين السابقين مما قد يخلق مشاكل حسب قناة كان العبرية.

واضافت القناة أن الاستمارات التي سيطلب من السائحين القادمين إلى إسرائيل ملؤها لم تُنشر بعد. نظرًا لأنه يجب إكمال ملء الاستمارات قبل 24 ساعة من الهبوط في مطار بن غوريون ، وهناك خوف من إلغاء بعض الرحلات المجدولة لهذا اليوم.

من بين القيود التي ستبقى - تقييد البلدان التي سيكون من الممكن الدخول منها وفقًا لمستوى المرض والاعتماد على اختبار سلبي عند الدخول .

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