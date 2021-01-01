رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الاثنين، قرار الرئيس محمود عباس تنكيس العلم الفلسطيني في الثاني من تشرين الثاني من كل عام، في ذكرى "اعلان بلفور".

وتناولت أيضا مواصلة الاحتلال لليوم السابع على التوالي عمليات التجريف في المقبرة اليوسفية بالقدس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الرئيس يقرر تنكيس العلم الفلسطيني في الثاني من تشرين الثاني من كل عام في ذكرى "اعلان بلفور"

الرئيس يعزي فيرا بابون بوفاة والدها

تنفيذا لتوجيهات الرئيس: "المالية" تثبت أسعار المحروقات للشهر الجاري بدون تغيير

اللواء فرج: تحرك مستمر لإنهاء معاناة الأسرى المضربين عن الطعام وبشكل عاجل

اشتية يلتقي عددا من وزراء الحكومة الاسكتلندية وأعضاء في البرلمان

العسيلي: لن نسمح بارتفاع أسعار السلع المستوردة سابقا وتوجيهات من الرئيس بالمتابعة الحثيثة لهذا الملف

12 عاما على رحيل القائد صخر حبش

"الخارجية" تطالب "الرباعية الدولية" باجتماع عاجل لانقاذ حل الدولتين

الاحتلال يواصل أعماله التهويدية في المقبرة اليوسفية ويركب كاميرات مراقبة جديدة

في تحد سافر: سفير اسرائيل يمزق تقرير مجلس حقوق الانسان على منصة الأمم المتحدة

خمس وفيات و235 اصابة بـ"كورونا"

السعودية: لا جدوى في التعامل مع لبنان في ظل "هيمنة حزب الله"

أبو بكر يؤكد أهمية دور اتحاد المحامين العرب في تدويل ملف الأسرى

"الأيام":

"العليا" الإسرائيلية تصادق على إخلاء مواطنين لقطعة أرض بالشيخ جرّاح

اشتية يلتقي عددا من وزراء الحكومة الاسكتلندية وأعضاء في البرلمان

الرئيس: تنكيس العلم في ذكرى "اعلان بلفور" كل عام

بينيت: الفلسطينيون "مجرد موضوع آخر" في المحادثات مع قادة عرب

أبو زهرة: الاحتلال استولى بالكامل على مقبرة صرح الشهداء في "اليوسفية"

مشروع حماية لسجن جلبوع بـ 8 ملايين شيقل لمنع الفرار منه

انطلاق مناورات اسرائيلية تحاكي حربا شاملة واضطرابات في البلدات العربية

"كورونا": 5 وفيات ورصد 235 اصابة

اسرائيل: اكتشاف انفلونزا الطيور في حظائر الدجاج

ايران: ضلوع اميركا واسرائيل في استهداف محطات الوقود

السعودية لا ترى جدوى في التعامل مع لبنان في ظل "هيمنة حزب الله"

اسرائيل تؤكد أهمية تعاون استراتيجي وعسكري مع البحرين

"القدس":

الرئيس يقرر تنكيس الأعلام في ذكرى "اعلان بلفور"

اشتية يلتقي عددا من وزراء الحكومة الاسكتلندية وأعضاء في البرلمان

بينيت يجدد رفضه اقامة دولة فلسطينية ويستبعد ممارسة ضغوط عليه من الغرب

اقتحام الأقصى والاعتداء على طفل بالاغوار الشمالية

العسيلي: لن نسمح بارتفاع أسعار السلع المستوردة سابقا وتوجيهات من الرئيس لمعرفة أسباب غلاء المواد الغذائية الأساسية

استمرار عمليات التجريف في المقبرة اليوسفية

غانتس يأمر بتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرات الاقتصادية تجاه الفلسطينيين

اغلاق الطرقات في الخرطوم وغوتيريش يطالب جنرالات الجيش بالتراجع عن سيطرتهم على البلاد

اسرائيل تستعد لحرب على عدة جبهات منها قطاع الداخل الفلسطيني

"بلاك شادو" تطالب بفدية بمليون دولار بعد اختراق مواقع اسرائيلية

انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة لمواجهة التغير المناخي

الإمارات تدعو جميع مواطنيها إلى مغادرة لبنان